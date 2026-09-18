A- A+

noruega Corpo do falecido rei Harald V da Noruega repousa em sarcófago que absorve CO2 O funeral do soberano, falecido aos 89 anos, foi celebrado em 9 de setembro em Oslo

O sarcófago onde repousam os restos mortais do rei Harald V, falecido em 28 de agosto, tem formato de barco e foi talhado em uma rocha capaz de absorver CO2, revelou o Palácio Real da Noruega nesta sexta-feira (18).

O funeral do soberano, falecido aos 89 anos, foi celebrado em 9 de setembro em Oslo, mas até agora praticamente não se sabia nada sobre sua última morada, um sarcófago sobre o qual ele mesmo costumava fazer piadas.

Instalado no mausoléu real da fortaleza de Akershus, o sarcófago de dois lugares é feito de olivina, uma rocha esverdeada com cerca de 400 milhões de anos de antiguidade, procedente do oeste da Noruega, revelou o Palácio em um comunicado.

"A pedra de olivina esverdeada pode absorver e fixar o CO2, uma propriedade que os designers destacaram como símbolo do amor do rei Harald e da rainha Sonja (viúva de Harald) pela natureza e de sua preocupação com as gerações futuras", explicou.

De cor verde oliva, a tumba tem formato de barco com fundo arredondado, uma referência à paixão de Harald pelo mar, mas também às antigas sepulturas - especialmente as dos vikings -, nas quais se supunha que a embarcação deveria acompanhar o falecido no além, detalhou-se no mesmo comunicado.

"Espero que seja bem acolchoado para que a permanência seja confortável. De todo modo, vamos ficar ali por um bom tempo", brincou Harald em vida.

Com custo de 20 milhões de coroas (10 milhões de reais), o sarcófago está junto de outros dois.

Um, em mármore branco, abriga no centro da sala os corpos do primeiro rei da dinastia atual, Haakon VII, avô de Harald, e da esposa dele, a rainha Maud. O outro, em bronze patinado em verde escuro, abriga seus pais, o rei Olav V e a princesa herdeira Martha.

Veja também