VATICANO Corpo do papa será colocado no caixão às 15h (de Brasília), anuncia o Vaticano; veja sinal de luto Camerlengo presidirá o rito de certificação da morte

O corpo do papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, será colocado em um caixão às 18h GMT (15h em Brasília) na capela da residência Santa Marta, no Vaticano, onde morava desde sua eleição, anunciou a Santa Sé.



Em sinal de luto pelo papa Francisco, soaram os sinos da Basílica de São Pedro, no Vaticano.



"Esta noite, segunda-feira, 21 de abril, às 20h (18h GMT), Sua Eminência, o reverendíssimo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana, presidirá o rito de certificação da morte e a colocação do corpo no caixão", disse a Santa Sé em um comunicado.

