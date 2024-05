A- A+

ESTADOS UNIDOS Corpo do último trabalhador morto em colapso de ponte nos Estados Unidos foi recuperado Todas as vítimas eram imigrantes latinos que trabalhavam em um turno noturno tapando buracos na ponte

Após mais de 40 dias desde o colapso da ponte Francis Scott Key em Baltimore, nesta terça-feira foi recuperado o corpo que ainda estava faltando dos seis trabalhadores que morreram naquela ocasião. Os restos de José Mynor López, de 37 anos, foram encontrados nesta terça-feira, conforme relataram as autoridades locais.

Todas as vítimas eram imigrantes latinos que trabalhavam em um turno noturno tapando buracos na ponte. Os policiais conseguiram parar o tráfego momentos antes do colapso, mas não tiveram tempo suficiente para alertar os trabalhadores.

López tinha se mudado para os Estados Unidos vindo da Guatemala. Em uma vigília realizada no mês passado em homenagem às vítimas, os familiares usaram um guindaste para erguer uma bandeira da Guatemala em sua memória.

"Com o coração apertado, hoje marca um antes e um depois em nossos esforços de recuperação e proporciona um fechamento aos entes queridos dos seis trabalhadores que perderam a vida neste evento trágico", disse em comunicado o comissário da Polícia Estadual de Maryland, Roland Butler Jr.

Graças à demolição controlada, que se espera que seja realizada nos próximos dias, será possível reflutuar o Dali - o navio que causou o colapso - e levá-lo de volta ao porto de Baltimore, informaram os funcionários. Uma vez retirada a embarcação, o tráfego marítimo poderá retornar ao seu ritmo normal, aliviando milhares de estivadores, caminhoneiros e proprietários de pequenas empresas que foram afetados pelo fechamento.

Os funcionários haviam declarado que esperavam remover o Dali antes de 10 de maio e reabrir o canal principal do porto - com 15,2 metros de profundidade - até o final do mês. Os 21 membros da tripulação permanecerão a bordo do navio enquanto os explosivos são detonados, disse Ronald Hodges, suboficial da Guarda Costeira.



Os engenheiros trabalharam durante semanas para determinar a melhor maneira de remover esta última porção importante da ponte. Os explosivos farão com que ela caia na água e, em seguida, um grampo hidráulico será usado para colocar as seções de aço resultantes em barcaças.

A Junta Nacional de Segurança no Transporte e o FBI estão investigando o colapso da ponte. Os funcionários declararam que a investigação da junta de segurança se concentrará no sistema elétrico do navio e se houve problemas de alimentação antes de sair de Baltimore. Nesse contexto, as autoridades de Maryland declararam na semana passada que esperam reconstruir a ponte até o outono de 2028.

