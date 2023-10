A- A+

POLÍCIA Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro na BR-101, no bairro da Guabiraba Veículo de passeio foi localizado em chamas no acostamento do KM 61 da rodovia federal

Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro nesta terça-feira (3), no KM 61 da BR-101, no bairro da Guabiraba, no Recife. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 22h.

Além da PRF, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. De acordo com a corporação, houve perda total do veículo que estava estacionado no acostamento da rodovia federal. O corpo, que não foi identificado, foi localizado no banco traseiro do carro.

O Instituto de Criminalística, o IML e a Polícia Civil também estiveram no local.



