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área central do Recife Corpo é encontrado dentro de cisterna em residência na Ilha de Joana Bezerra, no Recife O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para realizar a retirada do corpo, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML)

O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma cisterna em uma residência no bairro da Ilha de Joana Bezerra, na área central do Recife, na manhã deste sábado (21).

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para realizar a retirada do corpo e enviou duas viaturas para atender à ocorrência.

Segundo a corporação, a vítima estava em um local de difícil acesso, o que exigiu o uso de equipamentos específicos para a realização do resgate.

Após a retirada, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para mais informações, mas foi informada de que, até o momento, não há registro da ocorrência.



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