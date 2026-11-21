Corpo é encontrado dentro de cisterna em residência na Ilha de Joana Bezerra, no Recife
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para realizar a retirada do corpo, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML)
O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma cisterna em uma residência no bairro da Ilha de Joana Bezerra, na área central do Recife, na manhã deste sábado (21).
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para realizar a retirada do corpo e enviou duas viaturas para atender à ocorrência.
Segundo a corporação, a vítima estava em um local de difícil acesso, o que exigiu o uso de equipamentos específicos para a realização do resgate.
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Após a retirada, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para mais informações, mas foi informada de que, até o momento, não há registro da ocorrência.