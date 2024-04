A- A+

SÃO PAULO Corpo é encontrado dentro do lago do parque do Ibirapuera Ocorrência foi atendida por volta das 10h30min, após notificação feita pela Polícia Militar de São Paulo

Um corpo foi encontrado dentro do lago do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na manhã da terça-feira (30), de acordo com o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a ocorrência foi atendida por volta das 10h30min, após notificação feita pela Polícia Militar de São Paulo.

Segundo a corporação, equipes foram acionadas para realizar a retirada do corpo de dentro da água. Ainda não há informações sobre a causa da morte nem a identidade da vítima. O caso segue sob investigação.

Procurada, a Urbia, que administra o parque, disse que o posicionamento deveria ser enviado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Em nota, a SSP informou que policiais militares foram chamados por volta das 9h da manhã e encontraram o cadáver às margens do lago. Ainda de acordo com a SSP, o caso foi registrado como morte suspeita pelo 36º Distrito Policial (Vila Mariana), que está à frente das investigações.

