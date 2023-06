Corpo é encontrado entre escombros de prédio que desabou em Paris

A- A+

As equipes de resgate encontraram, nesta terça-feira (27), um cadáver entre os escombros de um prédio em Paris, seis dias após seu desabamento devido a uma forte explosão e incêndio, informou à AFP uma fonte próxima ao caso.

Os serviços de emergência estavam procurando por uma mulher desaparecida desde então, mas o estado do corpo impede, por enquanto, saber se é ela, explicou a fonte, que pediu anonimato.

O edifício do século XVII, classificado como monumento histórico, abrigava uma escola de moda privada, a Paris American Academy, onde a mulher desaparecida trabalhava como professora.

A violência da explosão e do incêndio dificultaram os trabalhos de busca, que foram interrompidos temporariamente no fim de semana para a consolidação do imóvel ao lado. A origem exata do incidente ainda é desconhecida.

O Ministério Público de Paris abriu uma investigação e havia fornecido um balanço de quatro feridos graves.

