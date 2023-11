A- A+

POLÍCIA Corpo de homem é encontrado no Canal do Fragoso, em Olinda Ainda não se sabem as circunstâncias da morte do homem

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (29), no canal do Fragoso, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe da unidade tática de mergulho para remover o cadáver do local, nas imediações do Atacadão.

Segundo os bombeiros, o corpo estava boiando no canal e foi deixado aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco. A corporação afirmou que apura a ocorrência.

Ainda não se sabem as circunstâncias da morte, que vão ser apuradas pela polícia. O corpo será encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

