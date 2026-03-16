Corpo é visto boiando próximo ao Armazém 14, no Bairro do Recife

Polícia Militar está no local

Busca por corpo nas imediações do Armazém 14Busca por corpo nas imediações do Armazém 14 - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Um corpo foi visto boiando no Rio Capibaribe, por detrás do Armazém 14, no Bairro do Recife, no Centro da capital pernambucana, nesta segunda-feira (16).

Ainda não se sabe se esse corpo é de homem ou mulher, porque está dentro de um saco.

Segundo guardas municipais que fazem a segurança do local, ele foi visto boiando no rio por volta das 12h20.

O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe da Unidade Tática de Mergulho, com quatro agentes. Eles resgataram o corpo por volta das 13h45. Nenhum agente gravou entrevista.

Agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) também estiveram no local. 

O Instituto de Medicina Legal (IML) ainda não havia chegado até 14h. A equipe deve recolher o corpo para que a Polícia Civil de Pernambuco investigue o caso.

Em atualização.

