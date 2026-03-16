Corpo é visto boiando próximo ao Armazém 14, no Bairro do Recife
Polícia Militar está no local
Um corpo foi visto boiando no Rio Capibaribe, por detrás do Armazém 14, no Bairro do Recife, no Centro da capital pernambucana, nesta segunda-feira (16).
Ainda não se sabe se esse corpo é de homem ou mulher, porque está dentro de um saco.
Segundo guardas municipais que fazem a segurança do local, ele foi visto boiando no rio por volta das 12h20.
O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe da Unidade Tática de Mergulho, com quatro agentes. Eles resgataram o corpo por volta das 13h45. Nenhum agente gravou entrevista.
Agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) também estiveram no local.
O Instituto de Medicina Legal (IML) ainda não havia chegado até 14h. A equipe deve recolher o corpo para que a Polícia Civil de Pernambuco investigue o caso.
Em atualização.