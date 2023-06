Corpo encontrado em montanha nos EUA pode ser de idoso que escalava para comemorar aniversário de 80

A- A+

Representantes do Parque Nacional Monte Rainier, em Washington, nos Estados Unidos, publicaram nas redes oficiais da instituição que um corpo com as características de Dawes Eddy — desaparecido há seis dias após iniciar uma escalada na montanha — foi encontrado em uma fenda nesta terça-feira. O homem está desaparecido desde o dia 30 de maio.

A identidade do corpo encontrado pela equipe de resgate ainda será confirmada pelos médicos legistas, segundo a rede CBS News. Eddy escalava o vulcão sozinho, e fez isso para comemorar o seu aniversário de 80 anos.

Morador da cidade de Spokane, o idoso usou a rota “Ingraham Direct”, parte de uma trilha popular que leva ao cume glacial do Monte Rainier, justamente onde o corpo foi encontrado. Esta era a 50ª vez que Eddy escalava o vulcão.

Ainda segundo a TV americana, ele foi visto pela última vez por volta das 20h30 do dia em que começou a escalar. No dia seguinte, os guardas florestais receberam uma ligação relatando o atraso do alpinista. O Serviço Nacional de Parques afirmou que, com a informação, “imediatamente usaram recursos aéreos e terrestres para procurar rotas de escalada prováveis”.

Equipes em helicópteros também foram acionadas, inclusive em voos noturnos realizados no terceiro dia, com uso de sensor infravermelho para buscar sinais de calor corporal nas geleiras. No entanto, nada havia sido detectado até as 21h desta segunda-feira, quando um alpinista sem vida foi localizado na fenda e retirado do local.

Esta foi a segunda morte relatada de um alpinista no Monte Rainier na última semanam, segundo a rede CBS. Na manhã do dia 31 de maio, um homem de 41 anos, identificado como Brian Harper, desmaiou perto do cume do vulcão durante uma escalada guiada. O homem não respirava, e morreu logo após o colapso.

