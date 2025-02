A- A+

MATA SUL Escada: corpo de homem com marcas de atropelamento é encontrado em trecho da BR-101 Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ter sido acionada para a ocorrência, no quilômetro 118 da rodovia federal, por volta das 4h25

O corpo de um homem com marcas de atropelamento foi encontrado na manhã desta quinta-feira (13), na BR-101, em Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ter sido acionada para a ocorrência, no quilômetro 118 da rodovia federal, por volta das 4h25.

No local, os policiais rodoviários encontraram o corpo do homem. A vítima não foi identificada e o veículo envolvido no atropelamento não estava no local, segundo a PRF.

Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no trecho e a Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso.

Veja também