A- A+

RECIFE Corpo não identificado é encontrado às margens do Rio Capibaribe, no Recife, nesta terça (3) Policiais Militares do 16° batalhão e bombeiros do Grupo de Operações de Mergulho foram acionados pela população por volta das 07h

Na manhã desta terça-feira (3), por volta das 07h, populares que circulavam pela Avenida Martins de Barros, bairro de Santo Antônio, centro do Recife, foram surpreendidos ao se depararem com um corpo não identificado preso às margens do Rio Capibaribe.

O corpo, que estava parcialmente submerso, é de um indivíduo do sexo masculino. O homem estava vestido com uma camisa verde e uma bermuda cinza, com listras brancas nas laterais. Além disso, tinha os cabelos pretos, uma barba volumosa e foi encontrado com as mãos amarradas.

Devido às características do estado de decomposição, que não é avançado, o indício é de que a morte ocorreu recentemente.

A Polícia Militar e o Grupo de Operações de Mergulho, órgão do Corpo de Bombeiros, foram acionados pela população para fazer a remoção do corpo. Os bombeiros informaram que receberam o chamado para o local às 7h.

Devido às dificuldades de circular pelo terreno de mangue, que afunda com facilidade, os bombeiros tiveram que utilizar tábuas para conseguirem se deslocar até onde o corpo estava, a poucos metros da avenida.

Após a remoção, a Polícia Civil foi acionada para realizar a primeira perícia. Até o momento, a Polícia Militar não se pronunciou.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que registrou o caso como homicídio consumado. "As investigações foram iniciadas e seguem até total esclarecimento do caso", disse a corporação.

Veja também

Diplomacia Alemanha rejeita pagar indenizações à Polônia pela Segunda Guerra Mundial