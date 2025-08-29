Sepultado três dias antes, corpo é achado sentado sobre túmulo após violação em cemitério na RMR
Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o momento em que o cadáver é retirado da necrópole e levado por uma viatura do IML
Sepultado há menos de uma semana, o corpo de um homem foi encontrado sentado sobre a própria cova no Cemitério Público Morada das Verdes Colinas, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
O caso aconteceu na última quarta-feira (27) e foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco por meio da delegacia da cidade.
"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso", afirmou a corporação, por meio de nota.
Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o momento em que o cadáver é retirado de cima da necrópole e levado por uma viatura do Instituto de Medicina Legal (IML).
A Prefeitura de Moreno informou que o corpo do homem foi encontrado por um coveiro que chegava para iniciar o trabalho no cemitério.
Em nota, a administração municipal informou que tomou conhecimento da ocorrência por meio do servidor e acionou as autoridades policiais.
A prefeitura disse que o homem havia morrido no sábado (23), tendo sido enterrado no domingo (24).
Vilipêndio de cadáver é crime
O Código Penal, no artigo 212, prevê o crime de vilipêndio de cadáver, considerado uma violação ao respeito aos mortos.
A pena para esse crime varia de um a três anos de prisão, além de multa.