A- A+

Feminicídio Corpos das vítimas do incêndio em comunidade da Caxangá aguardam liberação no IML Família espera a reposição dos documentos perdidos de uma das crianças

Os corpos de uma mulher e seus quatro filhos crianças, vítimas do incêndio na comunidade do Icauã, Zona Oeste do Recife, só serão liberados pelo Instituto de Medicina Legal (IML) na segunda-feira (1º).

Isso porque, segundo a funcionária da Prefeitura do Recife que acompanha a família das vítimas nos trâmites legais, uma das crianças estava sem documentos oficiais. Agora, a família precisará retirar uma segunda via da certidão de nascimento para que todos os corpos sejam liberados.

“A previsão é de que eles sejam liberados na segunda-feira, quando a família vai poder ir até o cartório fazer a nova certidão. Neste domingo, eles vão passar pelo processo de reconhecimento dos corpos e o velório deverá ser organizado em breve”, explicou.

O crime

A ocorrência aconteceu na tarde do último sábado (29), quando o ex-companheiro da vítima teria amarrado ela e os quatro filhos do casal dentro de casa e colocado fogo no imóvel.

De acordo com os vizinhos, o casal estava separado devido a violência do marido, que frequentemente agredia e ameaçava a esposa. Segundo moradores, o suspeito costumava trancar a família em casa e sair para beber.

Até o momento, o nome e idade das vítimas e do agressor ainda não foram divulgados. Em nota, a Polícia Militar informou que o homem foi preso em flagrante após voltar ao local do crime. Ele estava sendo linchado pelos moradores quando foi apreendido e encaminhado para uma unidade hospitalar.

A ocorrência foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde seguem as investigações. A perícia no local será realizada pela Polícia Científica de Pernambuco nos próximos dias.

Veja também