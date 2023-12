Corpos de 11 alpinistas foram recuperados após vulcão entrar em erupção na Indonésia

A- A+

Corpos de 11 alpinistas foram encontrados nesta segunda-feira (04) após um vulcão entrar em erupção ontem no oeste da Indonésia. A fúria do Monte Marapi lançou uma coluna de cinzas com três quilômetros de altura, e ligou alertas para evacuação urgente de montanhistas que estavam nos arredores do vulcão. Equipes de resgate ainda procuram 12 alpinistas que estão desaparecidos.

Segundo Hendra Gunawan, chefe do Centro de Vulcanologia e Geologia da Indonésia, Marapi permaneceu no terceiro nível mais alto de quatro níveis de alerta desde 2011, um nível que indica atividade vulcânica acima do normal e proíbe escaladores ou aldeões num raio de 3 quilômetros.

"Isso significa que não deveria haver escalada até o pico. Escaladores só eram permitidos abaixo da zona de perigo, mas às vezes muitos deles quebraram as regras para cumprir sua satisfação de subir mais" afirmou.

