Corpos de 40 bebês e crianças foram encontrados em comunidade atacada pelo Hamas, diz TV

Militares israelenses encontraram cerca de 40 bebês e crianças mortos na comunidade de Kfar Aza, atacada pelo Hamas no sábado, segundo afirmou um canal de televisão local, que visitou a área nesta terça-feira (10).

Segundo a emissora i24News, algumas das crianças teriam sido decapitadas. A informação foi confirmado ao canal por um comandante do Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês). Kfar Aza fica nas proximidades de Gaza, cerca de cinco quilômetros de distância do território palestino.

— Não é uma guerra, não é um campo de batalha. Você vê os bebês, a mãe, o pai, em seus quartos, em suas salas de proteção e como os terroristas os mataram. É um massacre — disse o major-general Itai Veruv aos jornalistas, que visitaram a comunidade nesta terça.

De acordo com a emissora, o local foi atacado por 70 membros do grupo terrorista e a destruição ainda pode ser vista na área, com carros destruídos e corpos ainda sendo removidos.

Os combates entre o Exército de Israel e os guerrilheiros do Hamas continuam, nesta terça-feira, quando autoridades israelenses afirmam ter retomado todas as localidades invadidas por extremistas palestinos no sul do país. Os confrontos e ataques já deixaram, até o momento, mais de mil mortos, entre israelenses e palestinos. Há ao menos dois brasileiros entre os mortos, a carioca Bruna Valeanu e o gaúcho Ranani Nidejelski Glazer. Uma terceira brasileira, Karla Stelzer Mendes, segue desaparecida.

