ENTERRADOS Corpos de casal desaparecido em Santa Cruz do Capibaribe são encontrados; suspeito é preso PCPE destacou que as mortes ocorreram por perfurações de arma branca

Uma jovem de 18 anos e um homem de 21, que estavam desaparecidos desde 11 de julho, foram encontrados mortos na madrugada desta sexta-feira (25).

Os corpos foram localizados enterrados em um terreno no bairro Bela Vista, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil do estado (PCPE), o suspeito do crime é um homem de 20 anos, que foi preso em flagrante.

"Após confessar a autoria do crime, que aconteceu em 11 de julho [mesma data do desaparecimento], ele indicou a localização dos corpos", afirmou a corporação. O crime ocorreu em Santa Cruz do Capibaribe, onde o casal morava.

A PCPE destacou que as mortes ocorreram por perfurações de arma branca. Autuado por homicídio e ocultação de cadáver, o suspeito foi levado à Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe.

