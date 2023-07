Corpos de marido e mulher são encontrados dentro de casa em Olinda; Polícia apura feminicídio

Uma mulher e o marido, de 49 e 53 anos, foram encontrados mortos dentro de casa, na rua do Comércio, bairro de São Benedito, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa segunda-feira (10).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o crime é investigado como feminicídio e "morte a esclarecer". Os corpos tinham marcas de facadas.

A principal suspeita, de acordo com as primeiras informações, é de que o homem tenha matado a mulher e tirado a própria vida em seguida. Relatos também indicam que a mulher teria sido golpeada pelo homem enquanto dormia. Em seguida, ele foi a outro cômodo da residência, onde o corpo foi achado.

Os corpos foram retirados pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.

"Após a realização da perícia, um inquérito policial foi instaurado. Maiores informações poderão ser repassadas após a completa elucidação", disse a Polícia Civil.