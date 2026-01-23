Corpos de todos os 10 passageiros do avião que caiu na Indonésia foram encontrados
Aeronave transportava sete tripulantes e três funcionários quando perdeu contato com o controle de tráfego aéreo no sábado (17)
As equipes de resgate concluíram a recuperação dos restos mortais de todas as 10 pessoas a bordo de um pequeno avião que caiu em uma montanha na Indonésia no último fim de semana, informou uma autoridade local nesta sexta-feira (23).
O turboélice da Indonesian Air Transport, fretado pelo Ministério da Pesca da Indonésia, transportava sete tripulantes e três funcionários quando perdeu contato com o controle de tráfego aéreo no sábado.
A aeronave caiu no monte Bulusaraung, na ilha central de Sulawesi.
No início desta semana, oito corpos foram recuperados enquanto as equipes de resgate vasculhavam as encostas íngremes da montanha, com os esforços dificultados pelo terreno acidentado e pelas más condições climáticas.
Os corpos das duas pessoas que ainda estavam desaparecidas foram encontrados nesta sexta-feira e serão recuperados, disse o oficial de resgate local, Andi Sultan.
A caixa-preta do avião foi localizada na quarta-feira e pode esclarecer as causas do acidente, que ocorreu pouco antes do pouso programado da aeronave na cidade de Makassar, de acordo com a agência local de busca e resgate.
Os destroços do avião, incluindo a fuselagem, partes da cauda e janelas, foram encontrados no domingo perto do topo da montanha.