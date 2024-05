A- A+

MUNDO Corpos encontrados no México correspondem aos dois australianos e um americano desaparecidos Até ao momento, três suspeitos de envolvimento no caso foram detidos

Os corpos encontrados próximo a um resort no Pacífico mexicano correspondem aos de dois surfistas australianos e um americano dados como desaparecidos e identificados por seus familiares. A informação foi divulgada nesse domingo pela Promotoria do estado de Baixa Califórnia (Noroeste do México, na fronteira com os EUA).

“A promotoria confirma que os corpos encontrados no poço da área conhecida como La Bocana, ao sul de Ensenada, correspondem aos chamados Jake e Callum (Robinson), de origem australiana, bem como ao americano (Jack) Carter”, detalhou uma declaração da agência.

Segundo, ainda, a Procuradoria, os corpos apresentavam ferimentos de bala na cabeça. Até ao momento, três pessoas supostamente relacionadas com o caso foram detidas para investigação.

Autoridades mexicanas atuaram em colaboração com as americanas (FBI) para localizar os desaparecidos. Os três surfistas tinham sido vistos pela última vez no dia 27 de abril, em Bocana de Santo Tomás, destino turístico do município de Ensenada, no estado da Baixa Califórnia.

Os irmãos Robinson e Carter nunca chegaram ao alojamento que alugaram, segundo uma mensagem publicada pela mãe dos rapazes, Debra Robinson, num grupo de informação turística no Facebook.

A área de Bocana, em Santo Tomás, é popular entre os surfistas. Os balneários da região são visitados por inúmeros viajantes americanos, que aproveitam a proximidade com a fronteira.

Tentativa de roubo

Ao meio-dia desse domingo (hora local), a promotora estadual María Elena Andrade afirmou, em entrevista coletiva, que, segundo as primeiras investigações, o motivo do crime seria o roubo da caminhonete usada pelas vítimas, principalmente dos pneus.

Andrade explicou que presumivelmente os turistas estrangeiros entraram numa área isolada e sem comunicação por telemóvel para pedir ajuda em caso de acidente.

Lá, eles teriam sido interceptados por supostos criminosos para apreender seu carro, que posteriormente foi encontrado em chamas.

“Os agressores sacam uma arma que tinham na sua posse e privam a vida daquele que inicialmente se opôs ao assalto e depois atacam os outros dois (…) e privam-nos também da vida”, disse o fiscal.

“Todos têm um buraco produzido por projétil de arma de fogo na cabeça”, acrescentou Andrade.

Nesse caso, o Ministério Público prendeu na sexta-feira um homem acusado de “desaparecimento cometido por particulares”. Ele tem histórico relacionado a violência, venda de drogas e roubos.





Capturaram também outras duas pessoas, incluindo uma mulher, investigadas por provável participação no mesmo crime e por porte de metanfetaminas.

Antes de a identidade das vítimas ser confirmada, o Ministério Público anunciou que, caso a morte dos surfistas fosse confirmada, a acusação passaria de “desaparecimento cometido por particulares” para “homicídio qualificado”.

'Praias, segurança, liberdade'

Segundo dados oficiais, o México fechou 2023 com pouco mais de 41 milhões de visitantes estrangeiros, mais da metade deles americanos. As praias são o principal destino.

Em Ensenada, muito popular entre os americanos por ficar a cerca de 100km da fronteira, dezenas de adeptos do surfe manifestaram-se nesse domingo para exigir maiores medidas de segurança na região.

“Praias, segurança, liberdade, paz” ou “Chega de mortes” foram algumas das mensagens lidas em faixas e banners.

Os surfistas assassinados já haviam visitado o México, indicou a promotora, com base em relatos de familiares.

“Comentam que muitas vezes vieram praticar o seu desporto preferido, nunca tiveram nada do que se arrepender”, disse, insistindo que o crime não teria a ver com a sua condição de turistas estrangeiros.

Na conta do Instagram de Callum há imagens de sua estadia no Pacífico mexicano, brindando com cerveja, comendo tacos, relaxando em uma jacuzzi ou se preparando para surfar.

O governo australiano manifestou a sua preocupação com o caso enquanto familiares lançavam uma busca nas redes sociais e na imprensa australiana.

De acordo com a mídia australiana, Callum jogou profissionalmente na liga americana de lacrosse e Jake é médico que mora em Perth.

As autoridades encontraram um quarto corpo no poço, mas descartam ter qualquer relação com o caso dos surfistas, já que ele estava abandonado há mais tempo.

Outros turistas estrangeiros que visitam a região do Pacífico mexicano têm sido alvo de ataques criminosos.

Em novembro de 2015, dois surfistas australianos, Dean Lucas e Adam Coleman, foram assassinados e seus corpos posteriormente queimados enquanto viajavam pelo estado de Sinaloa (Noroeste).

A espiral de violência criminosa que envolve o México deixa mais de 450 mil mortos e mais de 100 mil desaparecidos desde o final de 2006, quando o governo federal lançou uma controversa operação militar antidrogas.

