A- A+

Rio de Janeiro Corpos encontrados por moradores na Penha são transportados ao IML onde passarão por necropsia Reconhecimento oficial pelos familiares será feito em prédio do Detran que fica ao lado do instituto

Após a megaoperação desta terça-feira contra o Comando Vermelho, ao menos 58 corpos foram retirados da mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, e levados por moradores até a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, no Complexo da Penha. Esses óbitos não estavam contabilizados no balanço oficial, elevando o número de mortos para 122. O reconhecimento oficial será feito por familiares no prédio do Detran, localizado ao lado do Instituto Médico-Legal (IML).

Os mais de 50 corpos foram posicionados enfileirados na praça, uma das principais da comunidade, ao longo da manhã e já começaram a serem retirados do local pelas autoridades. O acesso ao IML ficará restrito à Polícia Civil e ao Ministério Público. As necropsias sem relação com a operação serão feitas no IML de Niterói.

O ativista Raull Santiago esteve entre aqueles que viraram a madrugada em busca de corpos na favela. Na manhã desta quarta-feira, ele publicou um vídeo nas redes sociais enquanto estava na área de mata que liga o Complexo do Alemão ao Complexo da Penha. Santiago, que estava acompanhado de moradores e advogados, descrevia já ter encontrado doze corpos. Na gravação, ele mostrou marcas de sangue espalhadas na terra.

— Não dormi ainda. Amanheci aqui nesse caos. Não estou achando palavras. Estou com nojo — disse o ativista, que horas depois compartilhou outro vídeo no Instagram, já fora da mata — A ficha está começando a cair. O grito, o choro. E tem mais corpos chegando, os carros acabaram de subir, porque mais pessoas foram encontradas na favela.

A operação ocorreu na terça-feira. Segundo dados oficiais do governo, 60 pessoas morreram, em sua maioria suspeitas de tráfico, além de quatro policiais. Não há confirmação se os corpos levados pelos moradores estão incluídos nesse total, o que pode indicar um número ainda maior de vítimas.

Moradores relatam que ainda haveria mortos no alto do morro, aumentando a apreensão sobre o real tamanho da tragédia. O secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, afirmou ao g1 que investigará a situação envolvendo os corpos levados pelos moradores.

Veja também