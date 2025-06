A- A+

ÍNDIA "Corpos por toda parte": sobrevivente do acidente da Air India diz que pane começou com 30 s de voo Havia 242 pessoas a bordo da aeronave

Enquanto parentes dos passageiros do voo AI171 da Air India buscavam desesperadamente por notícias no Hospital Civil de Asarwa, em Ahmedabad, um dos sobreviventes da tragédia estava deitado em uma maca no setor de enfermaria geral. Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, contou ao jornal Hindustan Times que sobreviveu ao acidente que matou pelo menos 240 pessoas.

— Trinta segundos depois da decolagem, ouvi um barulho alto e, em seguida, o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido — relatou Vishwash, ferido no peito, nos olhos e nos pés, ao Hindustan Times.

O voo, um Boeing 787-8 Dreamliner com destino a Londres Gatwick, transportava 242 pessoas — incluindo passageiros e tripulantes — e caiu poucos minutos após decolar de Ahmedabad às 13h39 (horário local) na quinta-feira, 12 de junho de 2025. Após o impacto, a aeronave pegou fogo. Este foi o primeiro acidente fatal envolvendo esse modelo de avião desde que entrou em operação em 2011.



Vishwash, cidadão britânico, havia vindo à Índia para visitar familiares e voltava ao Reino Unido ao lado do irmão, Ajay Kumar Ramesh, de 45 anos. Ainda com o cartão de embarque nas mãos, ele descreveu os instantes seguintes à queda:

— Quando acordei, havia corpos por todos os lados. Fiquei em pânico. Me levantei e saí correndo. Havia destroços do avião espalhados por todo lado. Alguém me segurou, me colocou em uma ambulância e me trouxe ao hospital — contou.

Morador de Londres há duas décadas, ele disse que sua esposa e filho também vivem na capital britânica. Vishwash ainda não conseguiu localizar o irmão, que estava sentado em outra fileira na aeronave. — Visitamos Diu juntos. Ele estava viajando comigo e agora não consigo encontrá-lo. Por favor, me ajudem a achá-lo — pediu, emocionado.

Segundo o jornal local, em outras alas do hospital, o clima era de angústia e busca frenética por informações. Familiares e amigos de passageiros percorriam os corredores em busca de notícias.

