Corpos que seriam de assassinos de médicos em quiosque são encontrados dentro de carros no Rio

Policiais da Delegacia de Homicídios do Rio encontraram, na noite desta quinta-feira (5), os corpos de quatro homens dentro de dois carros no bairro Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo as primeiras informações, os mortos seriam os responsáveis pela execução de três médicos e por balear um quarto médico num quiosque da orla da Barra da Tijuca, também na Zona Oeste.

A principal linha de investigação da Polícia Civil para a morte dos médicos é de que eles tenham sido assassinados por engano, devido à semelhança física entre o médico Perseu Ribeiro de Almeida, de 33 anos, uma das vítimas, e o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, de 26.



De acordo com as polícias Civil e Federal, Perseu tem peso, altura, cabelo e barba parecidos com Taillon, e pode ter sido confundido com ele quando estava com três amigos em um quiosque na orla do bairro frequentado pelo criminoso.

Além de Perseu, foram executados Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, e Diego Ralf de Souza Bomfim, de 35. Esse último é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP).



Outro médico, Daniel Sonnewend Proença, também foi ferido e levado para o Hospital Lourenço Jorge, também na Barra. Ele foi operado durante dez horas. Sonnewend teria levado 14 tiros, sendo dois de raspão, que provocaram 24 perfurações em seu corpo. Ele teve lesões no tórax, intestino, pelve, mão, pernas e pé.

Quem são os suspeitos

Dentre os suspeitos identificados está Philip Motta Pereira, o Lesk, suspeito de ter sido um dos responsáveis por iniciar uma guerra envolvendo traficantes e milicianos.

Lesk é apontado em processos distintos que tramitam no Tribunal de Justiça do Rio tanto como integrante de um grupo paramilitar quanto de uma facção do tráfico. Foragido da Justiça, ele teve a prisão preventiva decretada por crime de associação para o tráfico em setembro de 2019.

Além de Lesk, também foi identificado Ryan Soares de Almeida. A polícia suspeita que eles tenham sido mortos pela própria facção, após terem matado os médicos por engano.

A polícia também acredita que Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, conhecido como BMW, esteja envolvido no ataque aos ortopedistas, na madrugada de quinta-feira. BMW foi responsável por diversas mortes ocorridas nos últimos meses na Gardênia Azul e no Anil, ambas localizadas em Jacarepaguá.

