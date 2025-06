A- A+

IGREJA Corpus Christi: arcebispo de Olinda e Recife celebra missa na Matriz do Espinheiro, no Recife Após a celebração eucarística solene, haverá procissão. Todas as paróquias têm programação

Católicos celebram nesta quinta-feira (19) o dia de Corpus Christi, solenidade em que a Igreja rememora o sacramento da Eucaristia, corpo e sangue de Jesus Cristo.

Na Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), haverá missas em todas as paróquias. O arcebispo dom Paulo Jackson preside missa na Igreja Matriz do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. O templo é dedicado ao Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus.

A celebração no Espinheiro começa às 16h. Após a missa, haverá procissão do Santíssimo Sacramento pelas ruas do bairro, em uma demonstração pública de fé.

A celebração é marcada pela confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, feitos de materiais como pó de serra, pó de café, areia e sal. Sobre o tapete, acontece a passagem do ostensório com a hóstia consagrada.

Durante a quinta-feira, a Matriz do Espinheiro tem programação de missas, exposição do Santíssimo e procissão.

O dia de festa começa às 7h, com a exposição do Santíssimo Sacramento para adoração. Em seguida, às 8h, haverá o café comunitário. O bispo auxiliar de Olinda e Recife dom Josivaldo Bezerra celebra missa solene às 9h.

À tarde, haverá a missa solene presidida pelo arcebispo dom Paulo Jackson, a partir das 16h. Em seguida, sai a procissão pelas ruas da comunidade paroquial.

"Será um momento de profunda espiritualidade, adoração e manifestação pública da nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia", afirmou a Arquidiocese de Olinda e Recife, em comunicado.

Corpus Christi

A expressão Corpus Christi vem do latim e significa Corpo de Cristo. A festa litúrgica foi instituída oficialmente pelo papa Urbano IV, em 1264.

No calendário da Igreja Católica, Corpus Christi é sempre celebrado na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que, por sua vez, ocorre no domingo após Pentecostes. A festa é na quinta-feira, pois é o mesmo dia em que foi instituída a Eucaristia na Última Ceia.

