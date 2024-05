Corpus Christi: PRF inicia operação especial em Pernambuco nesta quarta-feira (29)

A- A+

Com o aumento na movimentação de veículos nas rodovias federais de Pernambuco devido ao feriado de Corpus Christi, a Polícia Rodoviária irá realizar uma operação especial, que se inicia nesta quarta-feira (29) e vai até o domingo (2).

A expectativa é de que haja um fluxo mais intenso de veículos em direção ao litoral e interior do estado, principalmente na BR 101, que dá acesso às praias de Pernambuco, e nas BRs 232, 104, 407 e 428, que levam ao Agreste e Sertão do estado.

Para prevenir mortes por excesso de velocidade, os policiais irão atuar com radares portáteis que são capazes de captar a velocidade do veículo a cerca de um quilômetro de distância.

Além disso, as equipes irão realizar abordagens com o uso de etilômetros, mais conhecidos como bafômetros, com o objetivo de retirar condutores alcoolizados das rodovias. As ultrapassagens em local proibido também estarão no foco da fiscalização e as motocicletas terão uma atenção especial do órgão, devido ao aumento na quantidade de sinistros envolvendo esses veículos.

As fiscalizações irão ocorrer em trechos críticos das rodovias, a partir de levantamentos dos locais onde mais ocorrem colisões com feridos ou mortes.

Ações de enfrentamento ao crime também serão intensificadas, com o apoio do Comando de Operações Especializadas da PRF. O reforço busca levar mais segurança a quem vai viajar nesse período e coibir assaltos, receptação, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e contrabando de mercadorias.

Recomendações para o condutor do veículo:

Descanse bem antes de dirigir e confira a validade da CNH e do licenciamento;

Verifique os equipamentos obrigatórios e faça uma revisão do veículo;

Mantenha uma distância segura no trânsito, em especial de ônibus e caminhões;

Transporte crianças nos dispositivos adequados à idade e ao peso de cada uma;

Respeite os limites de velocidade e jamais misture bebida e direção;

Em caso de emergência, ligue 191.

