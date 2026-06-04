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Fé Corpus Christi: "quem celebra a eucaristia compromete-se a ser uma pessoa melhor", diz dom Paulo Arcebispo de Olinda e Recife presidiu missa e procissão na Matriz do Espinheiro, nesta quinta-feira (04)

A Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus (Matriz do Espinheiro) recebeu a celebração de Corpus Christi, nesta quinta-feira (04), com a presença do arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson. O líder religioso refletiu sobre a solenidade e como esse sacramento pode ser um caminho de resolução para a sociedade atual.

A festividade de Corpus Christi rememora o sacramento da eucaristia, em que corpo e sangue de Jesus Cristo são transformados em pão e vinho. Essa é uma das grandes expressões de fé da igreja católica.

O momento eucarístico é entendido como uma oportunidade de comunhão com Cristo e de valorização de todo o sacrifício na cruz. Dessa forma, Corpus Christi é compreendido como uma expressão pública da fé na presença real de Jesus.

“A eucaristia se reveste de uma síntese desse ministério de Jesus. Assim como Cristo viveu se doando e salvando vidas, na eucaristia acontece o esplendor máximo da ação salvífica de Jesus”, explica o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Festividade de Corpus Christi lotou a Matriz do Espinheiro - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Questões

Questionado sobre a relação e os ensinamentos que a celebração propõe para o mundo atual, permeado por guerras, polarizações políticas e falta de diálogo, o pastor da igreja fez a ressalva que celebrar a eucaristia é se comprometer em ser assim como Jesus Cristo foi.

“Quem celebra a eucaristia compromete-se em ser pessoa eucarística (ser uma pessoa melhor, que tem empatia e solidariedade), assim como Jesus foi, esse é o propósito da celebração de Corpus Christi”, iniciou dom Paulo.

Após celebração eucarística, dom Paulo Jackson conduziu procissão - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Desta mesma forma, quem é cristão, que recebe Jesus Eucarístico , deve se comprometer com o mundo da ética, justiça, de doação da vida, do serviço. Comprometer-se com o perdão e não guardar violência ou rancor no coração”, completou.

Sentimentos

Ministra da eucaristia e consagrada ao Sagrado Coração de Jesus, a fiel Ana Cristina Barbosa falou sobre o sentimento de celebrar essa festividade

“Eu fico muito feliz porque é o corpo e o sangue de Cristo, é a Eucaristia, nós nos tornamos sacrários de Jesus. Ser ministra da Eucaristia é extraordinário, emocionante, poder viver esse momento”, comemorou a fiel.



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