Correção da miopia infantil e perspectivas para o futuro

A miopia é um distúrbio visual caracterizado pela dificuldade em enxergar objetos distantes com clareza, tem se tornado uma preocupação crescente em todo o mundo. Esse problema de saúde ocular afeta milhões de pessoas, tanto que a OMS prevê que em menos de 30 anos, já em 2050, metade da população mundial poderá ser míope.



A principal vítima desse aumento são as crianças e os adolescentes. Estudos já apontam que o número de prescrições de óculos dos oftalmologistas no Brasil triplicou para crianças de 6 a 8 anos, comparado há cinco anos. Levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) mostrou que sete em cada dez oftalmologistas relataram alta de casos de miopia entre o público infantil.



A tendência de aumento da miopia, especialmente entre crianças, tem gerado interesse e pesquisa em tecnologias de correção inovadoras. O objetivo é não apenas aprimorar a qualidade de vida das crianças afetadas, mas também mudar a forma como lidamos com os problemas visuais desde a infância.



Uma das vantagens das lentes de contato é que além de atuarem na redução da progressão da miopia, em comparação aos óculos, também possibilitam maior praticidade e liberdade para as crianças, que costumam ter uma rotina muito movimentada, com aulas, brincadeiras com amigos e outras atividades.



Com o avanço da tecnologia, as lentes, inclusive, já são capazes de reduzir a miopia infantil em até 59%. Essas lentes já são utilizadas no HOPE, e ajudam a prevenir não só o aumento do grau, mas consequências potencialmente graves associadas a uma miopia alta, como outras doenças na retina.



Historicamente, os óculos e as lentes de contato foram as soluções mais comuns para a correção da miopia. Embora eficaz, o uso dos óculos representa desafios para as crianças, tanto em termos de uso constante quanto em questões relacionadas à autoestima e aceitação social. Em alguns casos, inclusive, as lentes de contato podem fornecer uma correção mais precisa do que os óculos, especialmente em quadros de alta miopia ou astigmatismo.



Vale destacar também que as lentes de contato se ajustam diretamente à superfície do olho, proporcionando uma visão periférica natural e ininterrupta. Isso é particularmente importante para crianças, já que uma visão ampla é crucial para a segurança em ambientes como parques, escolas e áreas de recreação.



Apesar do entusiasmo em torno dos avanços tecnológicos, é importante reconhecer que sozinha, a tecnologia não pode mudar esse quadro. A saúde ocular infantil deve ser tratada com cuidado e atenção, envolvendo não apenas correção, mas também educação sobre hábitos visuais saudáveis, tempo adequado de exposição a dispositivos eletrônicos e exames regulares realizados por profissionais de saúde ocular.



Embora as lentes de contato ofereçam inúmeras vantagens para crianças, é fundamental não esquecer que a escolha do uso deve ser baseada nas necessidades individuais de cada criança, bem como contar com orientações de um profissional especialista em saúde ocular. Além disso, não se deve esquecer de ensinar às crianças os cuidados adequados com as lentes de contato, incluindo higiene e segurança.



As tecnologias de correção da miopia infantil estão abrindo portas para um novo horizonte no campo da saúde ocular. Elas não apenas oferecem soluções mais convenientes e esteticamente aceitáveis para crianças, mas também podem ter um impacto significativo na prevenção do agravamento da doença.



No entanto, é essencial adotar uma abordagem equilibrada, considerando as necessidades individuais das crianças e garantindo que todas as opções sejam avaliadas sob a orientação de profissionais de saúde ocular qualificados. O futuro da correção da miopia infantil é promissor, mas deve ser moldado com responsabilidade e compromisso com a saúde visual das próximas gerações.

