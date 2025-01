Corredor amador sofre mal súbito durante Meia Maratona de São Paulo e morre no hospital

A- A+

Um corredor amador sofreu um mal súbito durante a 18ª Meia Maratona Internacional de São Paulo neste domingo (26) e veio a falecer logo depois no hospital. O atleta, cuja identidade não foi revelada pela família, desmaiou durante a prova que contou com a presença de mais de 9 mil pessoas em três modalidades - 21 km, 10 km e 5 km

O corredor desmaiou enquanto disputava a prova mais longa e exigente, de 21 quilômetros. Ele foi atendido por uma médica e uma enfermeira, que também participaram da corrida. O atleta foi encaminhado ao hospital logo na sequência, mas não resistiu e veio a óbito instantes depois.

"O atleta foi atendido no evento e encaminhado à unidade médica de referência em equipamento UTI completo. Ele estava responsivo por conta do protocolo realizado. No ambiente hospitalar, o atleta/paciente ainda responsivo foi admitido pela equipe médica local, que deu continuidade ao protocolo recomendado. Contudo, dentro da unidade hospitalar, houve um novo rebaixamento do quadro clínico, que não respondeu ao protocolo e, infelizmente, evoluiu para óbito. Lamentamos o ocorrido e nos colocamos à disposição", registrou a Yescom, organizadora do evento, em comunicado.

No masculino, o vencedor da meia maratona foi o queniano Nicolas Kiptoo Kosgei, que completou a distância em 1h05min33s. O melhor brasileiro da prova foi Fabio Jesus Correia, segundo colocado, com 1h06min13s. O pódio foi completado pelo ugandense Moses Kibet, com 1h07min15s.

No feminino, a vitória e o pódio foi todo brasileiro, com Amanda Aparecida de Oliveira (1h18min09s). Larissa Marcelle chegou em segundo lugar, com 1h21min40s, e Franciele Monalisa dos Santos Firme obteve o terceiro posto, com 1h25min57s.



