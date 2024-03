A- A+

FISCALIZAÇÃO Corredor do BRT, na Avenida Caxangá, vai receber novos equipamentos de fiscalização eletrônica Projeto pretende promover respeito à prioridade de circulação do transporte público na faixa exclusiva da avenida

Na próxima segunda-feira (11), começará a ampliação do mecanismo de fiscalização eletrônica do corredor do Sistema de BRT na Avenida Caxangá. Quatro novos equipamentos serão instalados pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

O projeto pretende garantir o respeito à prioridade de circulação do transporte público no corredor, colaborando para a viagens mais rápidas para os passageiros.

Antes da ampliação, a Avenida Caxangá já possuía quatro equipamentos eletrônicos de fiscalização, bem como sinalizações que indicam a proibição de acesso por outros veículos.

Com a chegada dos novos dispositivos, que serão distribuídos ao longo dos seis quilômetros de pista, espera-se inibir o uso proibido por outros veículos.

Nas regiões que já receberam a fiscalização, foi possível perceber uma queda de 701 infrações em julho de 2023 para 90 até janeiro deste ano.

Para configurar infração, basta apenas que o veículo seja identificado por uma das câmeras. Os motoristas que forem flagrados pelos equipamentos poderão receber multa gravíssima, no valor de R$ 293,47 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O valor foi estipulado pela Lei Federal 13.154 de 30 de julho de 2015, que mudou o artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelecendo que as infrações por transitar irregularmente nas faixas ou corredores exclusivos para veículos de transporte público coletivo de passageiros passem a ser gravíssimas.

