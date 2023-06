A- A+

SÃO JOÃO Corredor do Milho de Olinda possui expectativa por aumento de vendas com relação ao ano passado Em 2022, foram vendidas 12 toneladas durante as feiras

Em clima de São João, não são apenas os polos culturais que vêm sendo movimentados. Lado a lado com as atrações dos festejos, o comércio se fortifica com o aumento de fluxo de pessoas durante os dias de festa.

Este é o caso de Olinda, na Região Metropilitana do Recife (RMR), que montou, o tradicional Corredor do Milho, que acontece em quatro pontos de venda da cidade: Sítio Novo, Peixinhos, Tabajara e a Feira do Milho de Rio Doce, principal local para o comércio.

Os preços, que estão variando entre R$ 30 e R$ 50 por mão de milho, vêm movimentando o comércio da cidade. De acordo com Maria do Carmo, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Olinda,a expectativa é de um aumento de vendas com relação ao úlitmo ano, quando foram comercializadas 12 toneladas.

"Não é só o milho. Quem vem aqui também leva o coco, a macaxeira e outros produtos. Assim, todos saem ganhando. Pelo ritmo das vendas vamos superar nossa expectativa, que era de vender 20 toneladas", revelou.

O comerciante Antônio João da Silva destacou a importância da feira: "Comecei a vender às cinco da manhã e foram cinquenta mãos de milho vendidas. E o corredor facilita a vida do cliente", explicou.

Os corredores iniciaram na quinta-feira (22) e, nesta sexta (23), o comércio funcionará até as 18h em todos os pontos de venda.



