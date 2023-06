A- A+

SÃO JOÃO Corredor do Milho, em Olinda, supera expectativas e vende 210 toneladas durante as feiras De acordo com a Prefeitura de Olinda, as vendas movimentaram R$ 3 milhões na economia da cidade

O São João não só impacta a população, com os festejos, shows e atrações especiais, como também afeta o comércio. Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR) foi montado o tradicional Corredor do Milho, com quatro pontos de vendas espalhados da cidade, e os resultados superaram as expectativas: foram vendidas 210 toneladas de milho entre quinta (22) e sexta-feira (23) da última semana.

De acordo com a Prefeitura de Olinda, as vendas movimentaram R$ 3 milhões na economia da cidade - o dobro do ano passado, que circulou R$ 1,5 milhão com 120 toneladas vendidas. Para atrair o público, os dois dias de vendas contaram com apresentações de artistas locais, que animaram a festa.

Os corredores que mais venderam foram Peixinhos e Rio Doce, com 100 toneladas cada. Na Cidade Tabajara, foram comercializadas mais 4,8 toneladas, e as outras 5,5 toneladas em Sítio Novo.

