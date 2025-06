A- A+

MEIO AMBIENTE Corredor Verde leva arborização e mensagem de preservação do meio ambiente a Olinda Prefeitura e Governo de Pernambuco assinaram acordo de cooperação para extensão do projeto

Na Semana Mundial do Meio Ambiente, a cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), passa a contar com o primeiro ‘Corredor Verde’, que pretende levar arborização a um das principais opções viárias do município, a fim de reduzir os impactos causados pelas mudanças climáticas e amenizar o calor extremo. A iniciativa foi tomada pela gestão municipal em parceria com o governo do estado, através do programa ‘Plantar Juntos’.

Na manhã desta terça-feira (3), quarto dia da Semana do Meio Ambiente no município, foram plantadas 30 mudas de ipê-roxo no canteiro central da Avenida Olinda Dom Hélder Câmara, no bairro Santa Tereza. A intenção é plantar um total de 1.500 mudas na via até o final do ano. As árvores foram doadas por uma cervejaria e têm uma extensão de 2 metros.

Cerca de 50 estudantes da escolas de referência em Ensino Fundamental Sigismundo Gonçalves e em Ensino Médio Guedes Alcoforado participaram da ação, que começou por volta das 10h30.

Cobertura vegetal

Olinda é uma cidade que possui zona rural densamente arborizada, além de uma floresta urbana, Mata do Passarinho. Mas a urbanização desordenada causa uma deficiência, tornando-a a quinta cidade adensada do Brasil. Isso se dá quando existe uma grande concentração de pessoas por metro quadrado.

De acordo com Ana Luiza Ferreira, secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, o ‘Plantar Juntos’ tem a meta de semear até 4 milhões de mudas até o final de 2026. Recentemente, ainda segundo ela, foi lançado o ‘Edital Caatinga’, com aporte de R$ 16 milhões para o plantio de 500 mil mudas da espécie nativa.

“Há um ano, lançamos a plataforma ‘Plantar Juntos’, que tem várias facetas. A gente precisa ter árvores maiores e cuidado com a manutenção, porque a natureza não vai fazer o papel dela sozinha. A gente tem olhado muito para os assentamentos rurais da agricultura familiar e para o entorno, junto com a Apac, para recuperação de bacias hidrográficas. Estamos bem animados com a meta das 4 milhões de árvores. A ação de hoje é muito importante porque um dos pilares do Plantar Juntos é o envolvimento de diversos atores da sociedade, e aqui nós temos isso”, ressaltou a secretária.

Primeiras mudas do projeto foram plantadas nesta terça-feira (3) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Para Ana Claudia Fonseca, secretária executiva de Planejamento Ambiental de Olinda (Semapu), a ideia da iniciativa é trazer a educação ambiental à prática, aliada ao conhecimento que os estudantes recebem nas escolas públicas. É uma lição que a cidade quer ensinar, também, a população geral.

“A Prefeitura de Olinda quer passar uma mensagem de uma cidade mais sustentável e que a arborização é importante, tanto para o clima como para o microclima do município, além de trazer de volta a sensação de ambiência”, comentou.

Aluna do 2° ano do ensino médio na EREM Guedes Alcoforado, que fica no Varadouro, Maria Fernanda, de 17 anos, participou do plantio e mostrou dedicação a cada detalhe, ao levar a muda ao solo do canteiro.

“É legal trazermos isso para as pautas que abordamos na escola, porque, ultimamente, as pessoas estão deixando de fazer parte da comunidade, de cuidar das ruas, do meio ambiente e da saúde das plantas. A gente tem que entender que fazemos parte disso tudo e, se não cuidarmos, vamos acabar nos perdendo, em um momento ou outro”, afirmou.

Outras atividades

O Dia Mundial do Meio Ambiente é nesta quinta-feira (5), mas ainda hoje, no resto do dia, há ações no Parque Estadual de Dois Irmãos (Pedi), Refúgio de Vida Silvestre Matas do Sistema Gurjaú e Espaço Ciência. Também estão previstas atividades em centros de ensino de cidades do Cabo de Santo Agostinho e Moreno, ambas na RMR.

No Parque Dois Irmãos, às 14h, a peça ‘A Grande Viagem de Nati Natureza’, da MC Produções, pretende sensibilizar as crianças sobre a importância da preservação da natureza e os efeitos das mudanças climáticas para os ecossistemas com a ajuda dos amigos Nati Natureza, Climaldo e Mané Maré.

Outro importante polo de atividade é o Espaço Ciência, em Olinda. Vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti), o espaço vai receber quatro palestras e dinâmicas ao longo do dia.

