Corredora flagra 'briga inusitada' entre gabirus e maria-farinha em Boa Viagem; veja o vídeo
Vídeo publicado nas redes sociais já soma mais de 4 milhões de visualizações
A corredora Mayara Mendes, publicitária de 28 anos, presenciou um combate no mínimo inusitado na última sexta-feira (7). Enquanto realizava seu treino na praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, ela flagrou nada mais, nada menos, do que dois ratos - os famosos gabirus - e uma maria-farinha - caranguejo que vive na areia - brigando.
O vídeo publicado por Mayara nas redes sociais já acumula mais de 4 milhões de visualizações, e tem chamado atenção pela briga inusitada. Na publicação, ela brinca que o confronto é o "X1 mais tranquilo de Recife", e apelida os ratos como "Gabiru da beira mar" e o crustáceo como "Chico Science".
Confira o vídeo abaixo:
'Senão filmasse ninguém ia acreditar'
À Folha de Pernambuco, Mayara contou que estava descansando do treino, sentada na orla, quando presenciou a cena.
"Eu tinha visto que tinha um rato na parte de baixo, o que é normal, porque moro em Boa Viagem e é comum ver isso. Como não tenho medo, isso era indiferente para mim", brincou.
"Logo depois, vi que tinha uma maria-farinha o outro lado e, depois disso, chegou outro rato. De repente, quando olhei, eles estavam brigando", completou.
Ela conta ainda que só depois, a partir de comentários na publicação, percebeu que a maria-farinha não estava brigando apenas com um gabiru, mas com dois.
"Os dois ratos estavam revezando. Primeiro foi brigar um, depois outro ainda maior. Em resumo, foi isso. Inclusive gravei apenas o final da briga, porque eles estavam brigando havia uns cinco minutos. Eu estava só observando e rindo, e pensei que precisava gravar, porque não é uma cena muito comum, né?", disse.
"Foi muito engraçado. Eu estava sozinha, mas felizmente gravei, senão ninguém ia acreditar", afirmou Mayara, aos risos.
No fim, depois de quatro rounds entre investidas dos ratos, quem venceu o "X1" foi a maria-farinha.
'Rato queria lanchar'
O biólogo e professor André Maia, em contato com a reportagem, explicou que a maria-farinha e alimenta principalmente de matéria orgânica em decomposição, como restos de peixes e outros animais, insetos, algas e detritos.
O rato, por outro lado, é onívoro, e, por conta disso, é muito provável que quisesse comer o crustáceo. Como o biólogo brincou, a intenção era que a maria-farinha virasse "lanche".
"Nesse caso, a maria-farinha era uma vítima, porque quem queria pegar ela era o tal do gabiru. Na briga, a maria-farinha saiu vencedora, mas poderia ter terminado diferente. Os ratos têm dentições muito fortes que poderiam facilmente quebrar o exoesqueleto da maria-farinha. Mas, nesse caso, quem saiu ganhando foi ela", explicou.