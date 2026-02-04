Corregedoria prende PMs suspeitos de dar segurança a dono da Transwolff, possível elo com PCC

A- A+

A Corregedoria da Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira, 4, pelo menos três PMs acusados de fazer a segurança para o dono da empresa de ônibus Transwolff, acusado de ligação com Primeiro Comando da Capital (PCC). Como as identidades dos envolvidos não foram reveladas, as defesas não foram localizadas e o espaço permanece aberto.



No total, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e outros três de prisão contra os investigados, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. A operação decorre de investigação instaurada após o compartilhamento de provas reunidas em um processo que apura crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, em trâmite na 2ª Vara de Crimes Tributários e Organização Criminosa da Capital.



Segundo a SSP, os policiais militares teriam atuado na segurança pessoal e patrimonial do dono da Transwolff, Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, apontado como integrante da facção criminosa e alvo da Operação Fim da Linha.

"A análise do material apontou participação direta de policiais militares na gerência e na execução da segurança das empresas", esclareceu a SSP se referindo a Transwolff e a UPBus, investigadas nos anos de 2020 e 2024 por envolvimento com o PCC.



As empresas teriam sido responsáveis por "lavar recursos ilícitos de uma facção criminosa envolvida em crimes como tráfico de drogas, roubos e outros", afirmou a SSP. As concessionárias de transporte público eram responsáveis pelo deslocamento diário de milhões de passageiros na capital paulista e, até então, as atividades irregulares passavam despercebidas.



