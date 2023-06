Córrego do Abacaxi, em Olinda, recebe mutirão contra o Aedes aegypti nesta quarta (14)

A- A+

Nesta quarta-feira (14), o Córrego do Abacaxi, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, recebe mutirão contras as arboviroses. A ação tem como foco o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, chikungunya e zika.



O mutirão será das 8h às 12h, e, segundo a secretaria municipal de Saúde, vai percorrer as principais da comunidade.

Agentes de controle de endemais devem visitar as residências e promover uma ação educativa e de fiscalização para o enfrentamento ao mosquito.

Veja também

Fundo Amazônia União Europeia fará doação de 20 milhões de euros para Fundo Amazônia