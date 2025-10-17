A- A+

NOVIDADE Correios iniciam entrega domiciliar de medicamentos no Cabo de Santo Agostinho Parceria com a Prefeitura marca nova frente logística da estatal em Pernambuco e beneficia pacientes com fibromialgia e autismo

Os Correios iniciaram, neste mês de outubro, uma nova operação em Pernambuco: a entrega domiciliar de medicamentos no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

A ação integra o programa Saúde em Casa, da Prefeitura local, e tem o objetivo de facilitar o acesso da população a medicamentos de uso contínuo, sobretudo de pacientes com doenças crônicas e pessoas com deficiência.

A iniciativa marca uma nova frente de atuação logística da estatal no estado, colocando sua estrutura a serviço da saúde pública.

Nesta fase inicial, o serviço contempla cerca de 500 pacientes, incluindo pessoas com fibromialgia e crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que passam a receber os medicamentos diretamente em suas residências.

As entregas são feitas no primeiro dia útil após a coleta, com controle rigoroso de rastreamento, cada remessa é acompanhada por Aviso de Recebimento (AR), leitura de QR Code e georreferenciamento do ponto de entrega, garantindo segurança, transparência e prevenção contra fraudes.

De acordo com o superintendente estadual dos Correios em Pernambuco, Ricardo Santos, o projeto reforça o papel social da empresa e abre caminho para futuras parcerias com outras prefeituras.

“A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho está servindo de modelo aqui em Pernambuco, sendo a primeira prefeitura a fazer a entrega do Saúde em Casa. Os Correios são uma força logística que chega a todos os municípios do país, e colocar essa estrutura a serviço da saúde pública é uma forma concreta de contribuir para o bem-estar da população, especialmente daqueles que mais precisam”, afirmou.

Durante o lançamento da operação, o prefeito Lula Cabral destacou o caráter pioneiro da parceria e o papel da estatal na execução da iniciativa.

“Nós contratamos os Correios para fazer um trabalho belíssimo, que todas as cidades deveriam fazer, em todos os estados, contratar os Correios, que são uma referência, para entregar o medicamento das pessoas em casa”, ressaltou.

A ação já começa a gerar impacto positivo entre as famílias atendidas. Thais, moradora do bairro de Charnequinha e mãe de três crianças autistas, foi uma das primeiras beneficiadas.

“Recebi, graças a Deus, no conforto da minha casa, e achei muito legal, muito interessante essa iniciativa da prefeitura”, contou.

A secretária municipal de Saúde, Ricarda Samara, reforçou que a meta é tornar o atendimento mais próximo e humanizado.

“Daqui pra frente, todos os meses vai chegar na sua casa, vai chegar na sua porta. Não vai precisar mais você se deslocar até o centro da cidade, porque esse é o compromisso: trazer a saúde pra junto”, afirmou.

Com a implementação no Cabo de Santo Agostinho, os Correios ampliam o portfólio de serviços voltados à área da saúde, mostrando a versatilidade de sua estrutura logística em operações de interesse público.

O modelo segue padrões sanitários e de transporte de medicamentos e poderá ser replicado em outros municípios pernambucanos.

O Saúde em Casa é uma ação permanente da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, que busca garantir acesso, segurança e comodidade à população.

Já os Correios, responsáveis por toda a logística de entrega, reafirmam com a iniciativa seu compromisso de atuar como parceiro estratégico de políticas públicas e promotor de cidadania.

Com informações da assessoria de imprensa



Veja também