Papai Noel dos Correios: campanha de Natal recebe cartas para realizar sonhos de crianças

Os Correios lançaram, na manhã desta quarta-feira (8), a "Campanha Papai Noel dos Correios" em Pernambuco, no auditório Luiz Gonzaga da Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire, no bairro da Madalena, Zona Oeste da capital.



Durante o evento, os alunos do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Jardim Monte Verde foram recebidos pelo "Bom Velhinho" e pela Mamãe Noel, e puderam prestigiar apresentação da Orquestra Criança Cidadã, que recentemente tocou para o papa Francisco, no Vaticano.

A ação, que acontece há 34 anos em todo o Brasil, consiste no recebimento e na disponibilização de cartinhas escritas por crianças da sociedade e de instituições de ensino, matriculadas até o 5º ano do ensino fundamental, para adoção da sociedade. As cartas podem ser adotadas fisicamente nas agências dos Correios participantes e também no blog da campanha. O lançamento no restante do país aconteceu nessa terça (7), em Brasília.

"Essa campanha nasceu há mais de três décadas após alguns carteiros perceberem o recebimento de cartas com pedidos de crianças para o Papai Noel, dos mais simples possíveis, com pedidos por brinquedos e roupas. Depois disso, foi criada a campanha, que se estende até hoje realizando o sonho de crianças em todo o Brasil", revelou a superintendente estadual dos Correios em Pernambuco, Deyse Ferraz.

"A gente está mobilizando a sociedade. Nunca temos tão pouco que não podemos ajudar alguém. É dando que se recebe, e esse é o objetivo dessa formação, que também é pedagógica. A construção de uma carta é muito importante para a educação das crianças, então a importância social e educativa dessa ação é muito grande", completou a gerente de alfabetização e letramento da Educação Infantil e Anos Iniciais do Recife, Ana Cristina Avellar, que representou o secretário de Educação, Fred Amâncio, no evento.

No evento, os alunos do 5° ano B da Escola Municipal Jardim Monte Verde portavam suas cartas, a pedido do professor Itamar Ribeiro, que também ensaiou uma apresentação especial das crianças diretamente para o Papai Noel.



"É muito importante uma ação desse tipo para que possamos tirar as crianças do ambiente virtual, fazendo com que elas possam desenvolver sua escrita. Em um mundo tão virtual, isso é precioso. Também estamos aqui para realizar sonhos, então agradeço aos Correios por trazer essa campanha para cá", explicou o professor.

Uma dessas crianças é Emerson Júnior Nascimento, de 11 anos, que pediu uma chuteira ao Papai Noel porque sonha em ser jogador de futebol.

"Gostei muito de estar aqui. Eu pedi uma chuteira ao Papai Noel para poder começar a jogar no campo com meus amigos. Meu sonho é virar jogador do Sport, que é o maior time do Nordeste. Tô muito feliz por ter visto o Papai Noel", disse Emerson, com um sorriso no rosto.

Para contribuir para a campanha de Natal, os Correios disponibilizam pontos de doação, com datas, locais e horários de atendimento que variam em cada Estado. Todas as informações estão disponíveis no blog da campanha.

"É um momento muito especial poder participar de uma ação como essas. Muitas dessas crianças querem coisas simples, um boneca, um carrinho, um bola, uma bicicleta... e muitas vezes não podem ter esses brinquedos. Então é muito importante poder participar do evento, porque é um momento de doação de amor, de carinho e de alegria. Para isso, precisamos de padrinhos, então peço que todos os interessados em contribuir, acessem o nosso blog e realizem os sonhos dessas crianças", reiterou o servidor dos Correios há 36 anos e Papai Noel durante a solenidade, Carlos Marques.

