A- A+

Selo Correios lançam selo em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+; confira Evento aconteceu no Palácio do Planalto, que foi iluminado pelas cores da bandeira

Pela primeira vez na história, o governo federal recebeu um evento voltado à comemoração do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Na última terça (27), os Correios lançaram, no Palácio do Planalto, em Brasília, o selo institucional em celebração à data e, após a solenidade, o prédio foi iluminado com as cores da bandeira LGBTQIA+.

A sugestão da criação do selo institucional foi da deputada federal Erika Hilton, com objetivo de lembrar a importância os ciclos na luta por direitos e a conexão entre as identidades que formam a comunidade.

Selo institucional dos Correios em comemoração do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+

“Este selo é um símbolo de respeito à história de um movimento que ainda luta pelo direito de existir, pelo direito de ser e pelo direito de amar. A iniciativa dos Correios, uma das instituições públicas de maior credibilidade do País, demonstra que seguimos avançando como sociedade e que, de fato, estamos reconstruindo um ambiente público de respeito e reconhecimento”, afirmou a deputada.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, destacou a importância do tema neste momento de mudanças em que o Brasil vive. “Em um país que ocupa o topo do ranking mundial de mortes de travestis e pessoas trans pelo 14º ano consecutivo, divulgar as cores do orgulho LGBTQIA+ em um selo lançado na sede do nosso governo significa muito”, afirmou.

O dirigente também destacou que, desde que assumiu a gestão da estatal, tem trabalhado para transformar os Correios em um lugar livre de preconceitos de qualquer tipo. “A emissão deste selo reafirma nosso compromisso com o tema e reforça nosso papel, como agentes do governo federal presentes em todo o território nacional, na implementação de políticas públicas. Que possamos seguir contribuindo para a construção de uma sociedade de paz e equidade”, finalizou.

Sobre o selo

O selo institucional é um produto filatélico focado em um motivo temático do universo sociocultural de relevância nacional ou internacional, impresso sob demanda, com período definido para comercialização. A arte desta emissão institucional é criação de Rafa Canoba.

Ele fica disponível na loja online dos Correios e sob encomenda, em todas as lojas físicas, por um período de até dois anos.

Veja também

MUNDO 'Supostos restos humanos' são encontrados nos destroços do submersível Titan