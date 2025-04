A- A+

ACESSIBILIDADE Correios passam a entregar carteira de identificação para pessoas com TEA no Interior de Pernambuco Iniciativa elimina a necessidade de deslocamento até a capital para retirada do documento

Moradores do Interior de Pernambuco com Transtorno do Espectro Autista (TEA) não precisam mais se deslocar até o Recife para obter a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (CipTEA).

A mudança é resultado de uma parceria entre os Correios e a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Juventude (SJDH), que passou a permitir o envio do documento diretamente para a casa dos beneficiários, via Sedex.

A CipTEA garante uma série de direitos, como gratuidade e prioridade em serviços públicos, e pode ser solicitada de forma gratuita.

Após o envio da documentação e o cadastramento, o solicitante recebe um aviso por e-mail, com a opção de retirar o documento presencialmente ou recebê-lo pelos Correios.

No caso dos moradores do interior, os Correios enviam um código de rastreamento por SMS, com base no número de telefone informado no momento da solicitação. A previsão de entrega pode ser acompanhada pelo site dos Correios.

São feitas até três tentativas de entrega. Se não houver sucesso, o documento fica disponível por sete dias na agência dos Correios mais próxima.

Após esse prazo, é devolvido à Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência (SEAD).

