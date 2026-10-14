A- A+

SUSTENTABILIDADE Correios recebem eletrônicos usados gratuitamente para reciclagem; saiba mais Serviço está disponível em mais de 6 mil agências e dispensa agendamento prévio

Os Correios passaram a oferecer, gratuitamente, o recebimento de eletroeletrônicos usados em mais de 6 mil agências do país, sem necessidade de agendamento prévio.

A iniciativa, realizada em parceria com a Circular Brain, busca facilitar o descarte ambientalmente adequado desses equipamentos e ampliar a reciclagem de materiais.

O serviço foi lançado em outubro, mês em que é celebrado o Dia Internacional do Lixo Eletrônico, nesta quarta-feira (14).

A data busca conscientizar a população sobre a importância da destinação correta desses resíduos, que podem causar danos ambientais quando descartados de forma inadequada.

Para utilizar o serviço, o consumidor deve colocar os equipamentos em uma caixa com peso total de até 30 quilos e levá-la aberta a uma agência participante.

O atendente ficará responsável por fechar a embalagem no momento da postagem. Também será necessário informar nome, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), endereço, e-mail e telefone. Ao final, o cliente receberá um comprovante de envio.

Entre os itens aceitos estão celulares, notebooks, tablets, fones de ouvido, cabos e outros eletroeletrônicos de pequeno porte. Pilhas, baterias e lâmpadas não são recebidas nessa modalidade.

Após a postagem, os equipamentos são encaminhados à Rede Circulare, operada pela Circular Brain, que direciona cada remessa ao reciclador homologado mais próximo, com rastreamento até a destinação final.

Segundo Marcus Oliveira, CEO da Circular Brain, a iniciativa facilita o acesso ao descarte adequado, especialmente para quem não dispõe de pontos de entrega voluntária no município onde mora.

“Agora, é só juntar os aparelhos numa caixa e passar no Correio mais próximo quando for resolver outra questão”, afirmou.

Com presença em todos os municípios brasileiros e mais de 10 mil agências, os Correios também buscam ampliar o alcance de práticas sustentáveis por meio da iniciativa.

Para o presidente da estatal, Emmanoel Rondon, a estrutura da empresa pode facilitar o acesso da população à destinação correta dos resíduos e contribuir para a preservação ambiental e o fortalecimento da economia circular.

Lixo eletrônico

O Brasil gera cerca de 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, mas apenas aproximadamente 3% desse volume é formalmente coletado, segundo dados de 2022 da Global E-waste Statistics Partnership, iniciativa da União Internacional de Telecomunicações (UIT) e do Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (Unitar).

Em 2025, a Rede Circulare processou 83 mil toneladas de resíduos eletroeletrônicos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e o Decreto nº 10.240/2020 estabelecem regras para a logística reversa de eletroeletrônicos de uso doméstico.

A legislação atribui a fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a responsabilidade de estruturar sistemas de coleta e destinação desses produtos, com metas e pontos de entrega.

De acordo com Oliveira, o descarte correto permite recuperar matérias-primas que podem retornar à cadeia produtiva, reduzindo a necessidade de extração de novos recursos naturais.

Quando jogados no lixo comum, os equipamentos também podem liberar substâncias contaminantes no solo e na água, além de representar riscos à saúde humana.

Veja também