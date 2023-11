A- A+

Enem 2023 Correria no fechamento dos portões na Unicap; homem com perna lesionada foi o último a entrar Ele teve o joelho direito lesionado em uma queda que sofreu em casa

Ao fechar dos portões, às 13h, pontualmente, Arturo César, de 20 anos, foi o último a entrar no local de provas do Enem, na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no Recife.

Portões fecharam às 13h. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Ele teve o joelho direito lesionado em uma queda que sofreu em casa. O auxílio dele foi a namorada, Alana Lima, de 26 anos. Ela ajudou ele no caminho até o portal, literalmente.

“O engarrafamento que causou esse transtorno. Saímos de casa às 11h, do Morro da Conceição, confiantes de que chegaríamos a tempo. Ele está com esse problema no joelho há 15 dias. Trouxemos ele arrastando para dar tempo”, disse ela, que acredita que o contratempo não vai atrapalhar o namorado que deseja cursar administração.

