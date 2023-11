Correspondente da TV Palestina morre em bombardeio israelense

A- A+

A televisão oficial Palestina anunciou que um de seus correspondentes na Faixa de Gaza morreu nesta quinta-feira (2) em um bombardeio israelense contra sua residência.



“O colega Mohammed Abu Hatab caiu como mártir junto com membros de sua família em um bombardeio israelense contra sua casa em Jan Junes (sul)”, informou o canal Palestina TV.

Fontes médicas do hospital Nasser de Jan Junes, para onde os corpos foram levados, indicaram a um repórter da AFP que o bombardeio deixou 11 mortos.



Em sua última transmissão ao vivo na televisão, Mohammad Abu Hatab, de 52 anos, relatou o 27º dia da guerra entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas. "Os necrotérios estão lotados de mártires e os corpos ainda estão sob os escombros", descreveu.

Pelo menos 27 jornalistas palestinos morreram na Faixa de Gaza desde o início do conflito, de acordo com o sindicato de jornalistas palestinos. A guerra foi desencadeada após o sangrento ataque do grupo islâmico contra Israel em 7 de outubro, que deixou mais de 1.400 mortos, segundo as autoridades israelenses.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas desde 2007, relatou que os bombardeios israelenses de retaliação mataram mais de 9.000 pessoas, a maioria civis.

Veja também

sentença Sam Bankman-Fried, ex-magnata das criptomoedas, é declarado culpado de fraude nos EUA