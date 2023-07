Abertas as inscrições para a Corrida da Amar Aliança, unindo inclusão e solidariedade em Boa Viagem

A- A+

Já estão abertas as inscrições para participar da sétima corrida da Amar Aliança (Associação de Mães e Familias Raras), que será realizada no dia 27 de agosto, no Segundo Jardim de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.



A corrida, que este ano marca os dez anos da ONG, reúne publico em geral numa prova de 5 km, mas há também corridas dedicadas às pessoas com autismo e também com deficiência (física ou intelectual). Essas provas são divididas em dois percursos, o maior, de 200 metros, é uma corrida para crianças de 8 a 12 anos com ou sem autismo.



Com 100 metros, a outra prova reúne participantes em cadeiras de rodas, com deficiência física ou intelectual. A cadeira pode ser guiada pelo próprio participante ou conduzida por parents ou por voluntário - aqueles que desejarem se voluntariar "devem procurar a organização do evento", explica a ONG. Em todas as provas, há premiação do primeiro ao terceiro lugar.



As incrições são feita pela internet, na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/dia-de-correr-para-amar/2074610 ) e custam R$ 40. "As inscrições ajudam na manutenção da Amar durante alguns meses como as salas de fisioterapia, as de arcoterapia e as multidisciplinares", explica Pollyana Dias, fundadora e presidente da ONG Amar Aliança.



Com dez anos em Pernambuco, a ONG tem a sede no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem. Quem desejar ajudar para além da corrida, os interessadas podem também se voluntariar para funções no espaço, além de doar roupas em bom estado para serem vendidas no bazar periódico e valores avulsos através do Pix-CNPJ: 25.144.009/0001-05.



Antes das provas, há música e outras atividades como aeróbica e zumba.

Programação - 27 de agosto

15h - Concentração na Av. Boa Viagem (2º Jardim)

15h30 – Início das atividades de desporto (zumba, aeróbica, alongamento, massagem entre outras atividades)

15h30 – Chamada de equipes para a Corrida

16h – Largada

17h30 – Premiação para o vencedores

18h – Apresentação Talento Raro (Apresentações artísticas de pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência. Apresentação de artistas locais

sem deficiência de forma voluntária)

19h – Encerramento.

