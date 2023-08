A- A+

Canadá Corrida contra o relógio para retirar milhares de pessoas por incêndio no norte do Canadá Autoridades da região estimam que pelo menos 1.500 moradores já deixaram a zona por via aérea, enquanto outras centenas fugiram pela única estrada para sair da cidade de Yellowknife

Os cerca de 20 mil habitantes de Yellowknife, uma das principais cidades do extremo-norte do Canadá, embarcam nesta sexta-feira (18) em uma corrida contra o tempo para deixarem suas casas, ameaçadas por um grande incêndio florestal.

As autoridades da região, que emitiram a ordem de evacuação na noite de quarta-feira e deram aos moradores até o meio-dia de hoje (15h em Brasília), estimam que pelo menos 1.500 moradores já deixaram a zona por via aérea, enquanto outras centenas fugiram pela única estrada que liga as comunidades do norte com Alberta, uma província vizinha localizada ao sul.

Nesta sexta-feira, disponibilizou-se o dobro do número de voos do dia anterior para retirar os moradores do norte residuais.

Ontem à noite, em entrevista coletiva, as autoridades tranquilizaram a população, afirmando que os voos continuariam para além do prazo anunciado.

"Vamos continuar até conseguirmos tirar todos de Yellowknife", disse Jennifer Young, dos Serviços de Emergência dos Territórios do Noroeste.

Essa retirada em massa em um território tão remoto é "particularmente difícil", explicou Mike Westwick, do Corpo de Bombeiros regional, no início desta semana.

O centro de evacuação mais próximo de Yellowknife fica a 1.150 quilômetros de distância, em Alberta, onde vários abrigos foram construídos.

Localizado a cerca de 15 quilômetros da zona urbana de Yellowknife, o incêndio poderá atingir a cidade durante o fim de semana, alertaram as autoridades, sobretudo, porque os ventos não favoreceriam o trabalho dos bombeiros.

