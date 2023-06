Corrida contra o tempo: Oxigênio de submarino desaparecido deve acabar nas próximas horas

A- A+

As estimativas divulgadas pela Guarda Costeira americana dão conta de que a reserva de oxigênio disponível no submarino Titan, desaparecido desde domingo após iniciar um mergulho de 3,8 mil metros rumo ao naufrágio do Titanic, deve acabar ainda pela manhã desta quinta-feira (22).



De acordo com as autoridades, a autonomia do submersível permitia aos seus cinco tripulantes passarem 96 horas em seu interior.

Com isso, por volta das 7 horas desta quinta-feira, segundo as estimativas, os passageiros do Titan podem se ver já sem ar. Especialistas, no entanto, afirmam que há muitos fatores a serem levados em consideração.

— Não é como apagar a luz, é como escalar uma montanha. Eles vão fazer de tudo para reduzir o consumo de oxigênio, vão descansar, vão tentar ficar o mais relaxados e tranquilos — afirmou, em entrevista a BBC, o médico Ken Ledez ao descrever como os passageiros podem passar a se comportar conforme a quantidade de oxigênio diminuir no submarino.

Ainda segundo ele, as chances de sobreviver nessas condições dependem do metabolismo de cada um. Caso eles tenham desmaiado, a queda na frequência cardíaca diminuiria o consumo de oxigênio, por exemplo, aumentando o tempo que seguiriam vivos.



Na noite de ontem, a imprensa americana divulgou a notícia de que foram ouvidos sons de batidas, identificados na área de buscas. A revista Rolling Stone, seguida pela CNN, citaram memorandos internos do governo dos EUA e relataram que, quatro horas depois que dispositivos de sonar adicionais foram implantados, estrondos ainda foram ouvidos.

A Guarda Costeira americana confirmou, já na madrugada de hoje, que as equipes de resgate detectaram "ruídos subaquáticos" no local. Uma aeronave canadense foi quem os identificou abaixo d'água, o que fez as operações serem "realocadas na tentativa de explorar a fonte dos ruídos". As buscas "retornaram resultados negativos, mas continuam", acrescentou a divisão marítima militar.

Objeto retangular avistado

Perguntado sobre o relato de um objeto retangular que foi avistado nas áreas de busca, o Capitão Frederick revelou que a equipe que trouxe esta informação determinou que ele não era o submersível Titan, e não tinha nada a ver com o caso. També acrescentou que, em uma busca como essa, é comum se encontrar vários objetos no oceano que não fazem parte das evidências.

Áreas de buscas ampliadas

Na coletiva de hoje, a Guarda Costeira americana anunciou, a área vasculhada por navios e aeronaves americanos e canadenses agora é de 26 mil km². Até esta terça-feira, ela era de 14 mil km². Além disso, a profundidade das buscas aumentou para 4 km. Os fatos da localização ser distante da costa, o clima estar sofrendo mudanças e haver ação das correntes do mar, estão influenciando nas estratégias.

"Temos que nos manter otimistas e esperançosos quando estamos em um caso de busca e resgate", declarou o Capitão Frederick, em declarações a jornalistas em Boston.

