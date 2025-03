A- A+

paz Corrida da Paz: Comando Militar do Nordeste reúne 500 militares em prova com incentivo ao esporte Criada em 2006 pelo Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM), a atividade ocorre simultaneamente em diversas cidades brasileiras e ao redor do mundo

O Comando Militar do Nordeste realizou, na manhã desta segunda-feira (10), mais uma edição da Corrida da Paz. Ao todo, cerca de 500 militares foram reunidos para participar do momento, no Quartel-General Forte Guararapes, no Recife.

Criada em 2006 pelo Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM), a atividade ocorre simultaneamente em diversas cidades brasileiras e ao redor do mundo, sendo conhecida como "CISM DAY RUN". A intenção é incentivar a participação de militares e esportistas, sempre com o lema "Amizade através do esporte".

"A 'Corrida da Paz', um evento tradicional no Brasil, consiste em uma jornada de atividades físicas, como corrida e caminhada, com o objetivo de incentivar a prática esportiva entre as Forças Armadas e a sociedade, promovendo um propósito maior: a Paz Mundial", pontuou o Comando Militar do Nordeste, em comunicado oficial.

Comando Militar do Nordeste reúne 500 militares em corrida com incentivo ao esporte. - Foto: Comando Militar do Nordeste/Divulgação

Comando Militar do Nordeste reúne 500 militares em corrida com incentivo ao esporte. - Foto: Comando Militar do Nordeste/Divulgação

Comando Militar do Nordeste reúne 500 militares em corrida com incentivo ao esporte. - Foto: Comando Militar do Nordeste/Divulgação

Comando Militar do Nordeste reúne 500 militares em corrida com incentivo ao esporte. - Foto: Comando Militar do Nordeste/Divulgação

Comando Militar do Nordeste reúne 500 militares em corrida com incentivo ao esporte. - Foto: Comando Militar do Nordeste/Divulgação

A corrida contou, ainda, com a presença do General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, Comandante Militar do Nordeste, de Oficiais Generais, ede representantes das tropas da Marinha, do Exército, da Força Aérea, da Polícia Militar de Pernambuco, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Veja também