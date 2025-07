A- A+

Corrida de Rua Corrida Damas chega à 9ª edição e movimenta a Zona Norte do Recife em agosto; veja inscrição Evento será realizado no dia 3 de agosto, com largada às 6h no Colégio Damas

A Corrida Damas chega à sua nona edição no dia 3 de agosto, com concentração a partir das 5h30 e largada às 6h, no Colégio Damas, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.



O tema da corrida de 2025 será "Tradição que move gerações" e buscar reforçar o compromisso da instituição com o bem-estar, a convivência e a formação integral dos estudantes.

A Corrida Damas é aberta ao público geral com percursos de 3 km e 5 km. Jovens entre 12 e 16 anos também poderão participar, desde que acompanhados por um responsável legal.

Os kits dos participantes incluem camisa oficial, chip de cronometragem, número de peito e medalha para os concluintes.

Para além da abordagem esportiva, o Colégio Damas enxerga o viés de inovação quando se aborda a capacidade pedagógica do esporte e suas lições sobre consciência corporal e vida em comunidade.

Além de promover o bem-estar e a saúde, correr oferece ganhos importantes na socialização e construção de valores.

Respeito, tolerância e inteligência emocional caminham de mãos dadas com trabalho em equipe, determinação e foco, que são tão presentes nos esportes.

As inscrições estão disponíveis no site www.corridadamas.com.br, com descontos no primeiro lote e condições especiais para funcionários, idosos e pessoas com deficiência, que pagam metade do valor.



Com informações da assessoria

