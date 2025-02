Carnaval 2025: Corrida do Galo supera expectativas e reúne público de cerca de 12 mil pessoas

A- A+

Um evento que superou as expectativas e um cenário que parecia uma antecipação do desfile do Galo da Madrugada. Assim foi a segunda edição da Corrida do Galo, competição que aconteceu no domingo (16), no Centro do Recife, e que conseguiu dobrar o número de público em comparação ao ano passado.

Cerca de 12 mil pessoas – entre corredores inscritos, não inscritos ou mesmo espectadores – estiveram presentes na festa, realizada pelo maior bloco do mundo e que uniu práticas esportivas e Carnaval.

“A exemplo do que vivenciamos ano passado, na estreia, já esperávamos que seria sucesso, mas confesso que ele foi ainda mais do que a gente imaginava. Um público gigantesco e uma competição unida a muita alegria, fantasia e música”, comemora Guilherme Menezes, diretor de Marketing do Galo.

Ele próprio, que, desde o início da iniciativa, sempre buscou incentivar os participantes a irem fantasiados, surpreendeu-se com a quantidade de gente que aderiu ao pedido.

“Ano passado, como o Galo homenageou o Reginaldo Rossi, tivemos muitos corredores com fantasias em alusão tanto ao artista quanto à suas obras musicais, como ‘Garçon’, ‘A Raposa e as Uvas’, entre outras. Este ano, mesmo sem termos um homenageado, mas um tema (Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval), não faltou brilho, colorido e, principalmente, muita imaginação no visual dos participantes”, pontuou Guilherme.

Super-herois, celebridades do esporte e da música, personagens do carnaval Pernambuco e muitas referências ao Galo estiveram presentes no “look” dos atletas.

A largada aconteceu na avenida Guararapes, e o percurso, semelhante ao do desfile do Galo: passou pela avenida Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, avenida Sul e Forte das Cinco Pontas, regressando para o local de partida.

Vencedores

Para os vencedores e vencedoras da corrida, tanto na modalidade de 5 km quanto na de 10 km, foram dadas as premiações de R$ 2 mil (1º lugar), R$ 1 mil (2º lugar) e R$ 500 (3º lugar), além de troféus.

“Pra mim, é muito gratificante e de uma alegria enorme poder participar de um evento como esse, já tão renomado e gigantesco. Ano passado, não pude estar na primeira edição, pois estava em São Paulo, mas, este ano, consegui realizar esse sonho e com o melhor resultado possível”, comemorou o estudante de educação física André Luís Gonçalves, morador de Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco, e primeiro lugar nos 5 km masculino.

Felicidade dobrada para o atleta pernambucano Gleison da Silva, de 30 anos, campeão do ano passado nos 10km masculino da Corrida do Galo e que repetiu o êxito este ano.

“Felicidade sem tamanho vencer de novo, na prova principal da corrida, me tornando bicampeão. Tenho me preparado bastante pra isso ao longo dos anos, e o sentimento, nesta hora, é de total gratidão”, conta Gleison, que é de Garanhuns, Agreste de Pernambuco.

Também houve premiações para os três primeiros colocados entre os fantasiados – individual e em grupo -, categoria na qual foi avaliado o nível de criatividade e de beleza dos figurinos.

“Tivemos, no individual, o primeiro lugar para uma cabocla de lança, o segundo para um Ayrton Senna e, no terceiro, deu empate entre uma Maria Bonita e um personagem do Star Wars”, detalha Guilherme.

Já nos grupos, quem levou a melhor foi uma turma que veio reverenciando o carnaval de Pernambuco (tema, inclusive, do Galo este ano), com direito a Homem da Meia Noite, Bacalhau do Batata, la ursa, caboclo de lança e um galo. Os segundos e terceiros lugares na modalidade ficaram, respectivamente, para uma equipe de “minhocas” e de Chacrinha com suas chacretes.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Shows, inclusão e responsabilidade ambiental

Assim como ocorrido na primeira edição da Corrida do Galo, ao final da competição e das premiações, o público que lotou a avenida Guararapes ficou em peso para conferir os shows em um trio elétrico. Maestro Forró, Cíntia Barros – que também correram junto com os atletas – e o cantor carioca Toni Garrido levaram a multidão ao delírio com suas performances musicais.

“A Guararapes ferveu. Toni, inclusive, desceu do trio, mais de uma vez, pra cantar junto ao público. A energia foi lá em cima, choveu um pouco e isso animou ainda mais a galera”, afirmou Guilherme.

Um dos principais destaques, este ano, foi a participação de um grupo de pessoas cegas na corrida, acompanhados de corredores guias. O funcionário público Fernando Dias, de 58 anos, foi um desses participantes.

“Foi excelente. Mais uma vez, o Galo está de parabéns pela inovação na inclusão da pessoa com deficiência nas suas ações. Tivemos todo um suporte lá, inclusive, com audiodescrição de tudo o que estava acontecendo”, elogia Dias, que também compareceu fantasiado.

Ele e os colegas curtiram o evento até o fim. “Aproveitamos tudo. Bom demais os shows, muito frevo, ciranda, reggae, coisa linda demais. O ambiente era de pura alegria e felicidade”, avalia.

O Galo também pôs em prática, na corrida, suas ações ambientais e de sustentabilidade anunciadas para este carnaval e fez a coleta dos resíduos sólidos para a devida reciclagem em parceria com a cooperativa de catadores Pró Recife.

“Contamos com o auxílio de 40 pessoas nesse trabalho de limpeza e coleta seletiva e, ao fim da corrida, tudo já estava devidamente separado e encaminhado pra reciclagem”, reforçou Guilherme.

Veja também