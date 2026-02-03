A- A+

Carnaval Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda chega a mais uma edição com nova modalidade Neste ano, os bonequeiros terão uma prova com obstáculo nas ladeiras do Sítio Histórico

No próximo dia 7, a tradicional Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda chega com uma novidade para animar ainda mais os participantes e o público. Além da prova tradicional, os bonequeiros também poderão competir em uma nova modalidade: a corrida com obstáculos.



A 'Red Bull Corrida de Gigantes' foi criada para testar ainda mais a habilidade e o preparo físico dos bonequeiros. A nova modalidade será realizada às 9h, na Rua de São Bento, antes da corrida tradicional, em um formato inédito.

O percurso de estilo downhill terá obstáculos inspirados na cultura local. Referências regionais farão parte do trajeto, tornando as descidas imprevisíveis.

Nesta corrida todos os participantes serão escolhidos por meio de convite do curador do evento, Ubiratan José de Albuquerque Figueira, conhecido como Tam. A disputa acontece de forma individual, nas categorias feminina e masculina, em que todos os participantes enfrentam uma mesma ladeira, um por vez.

Todos serão avaliados individualmente, respeitando peso mínimo e máximo, conforme regulamento. O tempo de descida é fundamental, mas não é o único critério.

Um corpo de jurados avalia, além de velocidade, critérios como criatividade, beleza do boneco, impacto visual e forma de apresentação, performance nos obstáculos - reforçando o caráter performático e artístico do evento.

Corrida tradicional

Após a nova modalidade, a corrida tradicional acontece a partir das 12h. Os participantes poderão concorrer nas categorias pesado, leve e mascote. As premiações vão de R$ 200 a R$ 2.500. Para se inscrever, o bonequeiro precisa apresentar comprovante de residência; documento oficial com foto; e no local será necessário preencher a ficha de inscrição disponível na recepção da Secretaria de Cultura.

Os bonequeiros precisam ainda passar por exames médicos obrigatórios, que serão realizados nesta quarta-feira (4), Policlínica Barros Barreto, no Carmo, a partir das 18h.

Premiação

Categoria Pesado

1º lugar – R$ 2.500

2º lugar – R$ 2.000

3º lugar – R$ 1.500

Categoria Leve

1º lugar – R$ 2.000

2º lugar – R$ 1.500

3º lugar – R$ 1.000

Categoria Mascote

1º lugar – R$ 800

2º lugar – R$ 400

3º lugar – R$ 200

