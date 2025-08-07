A- A+

Celebração Corrida Duque de Caxias comemora Dia do Soldado com percursos de 5 km e 10 km no Recife A ação acontece no dia 24 de agosto em frente ao Museu Militar Forte do Brum, no Bairro do Recife

Como parte das comemorações do Dia do Soldado, que acontece no próximo dia 25 de agosto, o Comando Militar do Nordeste realizará mais uma Corrida Duque de Caxias.

Com percursos de 5 e 10 quilômetros, ela chega a sua 47ª edição e acontece na véspera da data, no dia 24 de agosto.

A atividade terá concentração e largada em frente ao Museu Militar Forte do Brum, no Bairro do Recife, e segue pelas principais vias da região, como a Rua da Aurora, a Ponte Maurício de Nassau e o Marco Zero.

A largada da corrida está prevista para às 6h30, mas contará com uma programação com início a partir das 6h. A iniciativa terá o hasteamento do Pavilhão Nacional, aquecimento dos atletas, que será coordenado pela equipe do SESC-PE, e animação com a banda The General Band.

Para participar, é preciso pagar um valor simbólico pela inscrição e levar um quilo de alimento não perecível no dia do evento. A expectativa é arrecadar mais de 2,5 toneladas para o programa SESC Mesa Brasil, que tem o objetivo de combater a fome e o desperdício de comida em todo o país.

Além da ação solidária, o momento ainda oferecerá serviços de corte de cabelo, massoterapia, aferição da pressão arterial, atendimento jurídico e muito mais para quem for participar da corrida.

A corrida oferecerá prêmios para os três primeiros colocados. O grande campeão receberá o valor de R$ 1000, já o 2º lugar e o 3º lugar ganharão R$ 700 e R$ 500, respectivamente. Eles também terão direito a uma diária em um dos hotéis do SESC presentes no Recife.



Serviço:

47ª Corrida Duque de Caxias

Como participar: Inscrições

Local: Forte do Brum - Praça da Comunidade Luso Brasileira - Recife

Data: 24 de agosto de 2025

Horário da Largada: 6h30

